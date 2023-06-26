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Военнослужащие Ростовской области получат по 100 тыс. рублей

Ростовский губернатор распорядился выплатить контрактникам и добровольцам по 100 тыс. рублей

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Павел Лисицын/РИА Новости

Военнослужащие из Ростовской области получат единовременную выплату по 100 тыс. рублей из регионального бюджета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

«Подписал постановление о единовременной денежной выплате по 100 тыс. рублей для контрактников и добровольцев из Ростовской области», — написал глава региона.

Он отметил, что мера коснется тех, кто заключил контракт на срок не менее одного года. Голубев подчеркнул, что выплату смогут получить не только вновь заключившие контракт жители Ростовской области, но и те, кто принимает участие в спецоперации с самого ее начала.

Он напомнил, что в прошлом году власти выплатили мобилизованным из региона и контрактникам из именных подразделений по 150 тыс. рублей. Разница в размерах выплат связана с бюджетными возможностями, уточнил губернатор. Голубев добавил, что власти будут и дальше изыскивать новые возможности для поддержки бойцов и их семей.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что более 10 тыс. российских военных получили выплаты за уничтожение или захват украинской военной техники в ходе спецоперации.

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