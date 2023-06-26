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Сбер запустил специальную скидку на ипотеку по программе «Господдержка»

Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой на новостройки

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Freepik.com

Сбер с 27 июня запускает специальную скидку, с которой можно получить на Домклик сниженную ставку, сообщает пресс-служба Сбера. Так, сниженная ставка на покупку квартиры в новостройке составит от 3,9% годовых

Отмечается, что максимальный дисконт для клиентов по специальной скидке составит 3,8 п.п.

Как напомнил и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, с момента запуска ипотеки с господдержкой прошло более 3 лет. По его словам, программа поддержала как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль в непростой ситуации.

«Почти 600 тысяч россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья в Сбере. Все это время мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки на новостройки до 3,9% годовых в период строительства. Уверены, что это поможет нашим клиентам приобрести жилье на выгодных условиях и снизит финансовую нагрузку на покупателей, которые ожидают завершения строительства и переезда в новую квартиру», — заявил он.

В Сбере уточнили, что выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно онлайн на Домклик при покупке у застройщиков — партнеров, участников проектного финансирования банка.

При этом отмечается, что минимальная ставка по ипотеке действует в период строительства новостройки при оформлении электронной регистрации, страховании жизни и здоровья и сроке кредита от 20 лет.

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