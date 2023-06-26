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Поставки белорусских нефтепродуктов в Россию могут составить 1 млн тонн

Поставки белорусских нефтепродуктов в Россию в 2023 году могут составить 1 млн тонн

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Министерство экономики Республики Беларусь

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Минск намерен восстановить объем экспорта калийных удобрений и нефтепродуктов после того, как закрылся европейский рынок на фоне санкций. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

«Сейчас из-за того, что санкции вызвали рост, резкий всплеск цен на калийные удобрения в условиях дефицита на многих традиционных рынках этого товара, по валютной выручке фактически все (выпавшие из-за санкций экспортные. — «Газета.Ru») объемы уже компенсированы», — сказал Крутой.

Он добавил, что работа по физическим поставкам на данный момент продолжается. Он выразил уверенность, что в 2023 году Белоруссия выйдет на уровень 80-90% относительно докризисных показателей.

Ранее Крутой заявлял, что санкционное давление со стороны западных стран коснулось почти половины экономики Белоруссии. По его словам, в прошлом году была серьезная угроза снижения экономики. Все те, кто противостоял Белоруссии, надеялись на рост социальной напряженности и потерю рабочих мест.

Он добавил, что этот план провалился. Кроме того, в период с января по май 2023 года экономика страны не только не упала, но и выросла на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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