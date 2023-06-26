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Путин назвал приоритет правительства РФ

Путин: развитие и модернизация промышленности в России остается безусловным приоритетом

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие и модернизация промышленности в стране остается приоритетом, власти продолжат делать все возможное для внедрения новейших технологий, цифровых решений и передовых экологических стандартов в различные отрасли. Об этом глава государства сказал на ХI Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего – 2023», передает РИА Новости.

Также российский лидер добавил, в стране будут обновлены программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для таких отраслей, как машиностроение, судо- и авиастроение, станко- и приборостроение, робототехника и электроника, выпуск промышленного и энергетического оборудования.

Ранее президент Путин заявил о нехватке современных вооружений, но подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс развивается, поэтому все задачи ОПК РФ будут выполнены.

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