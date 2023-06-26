Власти рассказали о росте спроса на наличные из-за мятежа Пригожина

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что спрос на наличные во время мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина вырос на 30%, а на юге — до 80%, при этом он подчеркнул, что внештатной ситуации удалось избежать. Об этом он сообщил во время совещания с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, видео с его выступлением опубликовал Telegram-канал телеканала «Звезда».

«Более активно рост спроса на наличность был отмечен в южных регионах. В Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах. Там спрос вырос примерно на 70-80%», — рассказал Белоусов.

По его словам, внештатной ситуации удалось избежать благодаря работе Банка России. Уже 25 июня спрос на наличные стал падать, подчеркнул он.

Кроме того, он сообщил о росте спроса на товары в этих регионах. При этом он отметил, что перебоев с торговлей не было, запасов хватило.

Ранее Мишустин на совещании с вице-премьерами поручил взять под контроль вопрос восстановления дорог после военного мятежа.