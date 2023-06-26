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Приставов России обязали закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга

Путин подписал закон о закрытии приставами дела в течение трех дней после оплаты долга

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские приставы обязаны закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга. Документ был опубликован в понедельник, 26 июня. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Срок будет рассчитываться с момента поступления данных о погашении долга в Федеральную службу судебных приставов. После этого в течение трех дней необходимо будет вынести постановление об окончании исполнительного производства.

Еще одним основанием для закрытия исполнительного производства названа ситуация, при которой невозможно взыскать долги. После того, как пристав подтвердит наличие таких обстоятельств, необходимо также в течение трех дней вынести постановление.

Ранее сообщалось, что Путин своим указом увеличил число сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России с 2023 года на 4,3 тысячи должностей. Таким образом, число сотрудников службы в начале 2023 года составило 76 333, а с 1 июля 2023 года составит 78 250 человек.

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