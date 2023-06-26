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Wildberries изменил порядок возврата бракованных товаров

Wildberries отменил плату за возврат бракованных вещей

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Маркетплейс Wildberries отменил оплату возврата бракованных вещей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если покупатель заметил, что ему прислали не тот товар или он имеет дефекты, достаточно сообщить об этом менеджеру пункта выдачи. Он проверит товары и сделает соответствующую отметку в своем рабочем интерфейсе», — сообщили представители компании.

До нововведения клиенты получали компенсацию платы за возврат товаров только после подтверждения брака на складе.

Ранее Wildberries опроверг информацию об оплате возврата бракованных товаров.

24 августа 2022 года в компании заявили, что возврат товаров более 50% клиентов смогут осуществить бесплатно. В компании подчеркнули, что изначально плату за возврат товаров ввели для повышения ответственности покупателей при оформлении доставки.

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