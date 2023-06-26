Россиянам объяснили причину резкого скачка курса доллара

Скачок курса доллара связан с происходящим в информационном поле и внутриполитической обстановкой в стране. Об этом в беседе с RT рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев. Американская валюта на Мосбирже поднялась выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

«У людей первое стремление, когда возникает подобная ситуация, — это попытаться обезопасить свои сбережения. А самый доступный и безопасный, как им кажется, инструмент — уход в иностранную валюту, что и определяет повышенный спрос на доллары. А банки и продавцы валюты, естественно, пользуются ситуацией и поэтому вздувают курс валюты», — объяснил Беляев.

Он отметил, что серьезных факторов для роста валюты нет, а информационный шум проходит быстро. По его словам, в ближайшее время будет достигнут потолок курса, а затем произойдет коррекция.

Утром 24 июня сообщалось, что крупнейшие банки России резко подняли курсы валют. Отмечалось, что самый высокий курс продажи доллара и евро составлял 105 и 115 рублей соответственно, а самый низкий — 84,87 и 93,06 рубля.