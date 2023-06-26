Еще одна страна начала принимать российские карты «Мир»

Венесуэла присоединилась к использованию российской межбанковской системы обмена сообщениями и применения платежной системы «Мир». Об этом заявил президент республики Николас Мадуро, чьи слова приведены на сайте правительства.

«Центральный банк Венесуэлы сообщил радостную новость о том, что мы присоединяемся к этой платежной системе, созданной Россией и используемой во многих странах мира: системе «Мир», — отметил Мадуро.

По его словам, сейчас происходит модернизация и обновление оборудования, чтобы все платежные терминалы стали доступны для российских карт. При этом уже 40 тыс. терминалов обновлены. Основная их часть находится в туристической зоне.

Он добавил, что положительно воспринимает расширение платежных механизмов между странами, которые позволяют гарантировать нормальное развитие финансовых операций.

16 июня глава делового совета Россия – Куба, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что кубинские банки начали принимать платежные карты «Мир». Титов отметил, что прием российских карт кубинскими банками является важным шагом на пути двустороннего сотрудничества между странами.