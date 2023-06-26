Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России спрогнозировали рост производства бензина до 49 млн тонн

АЦ «ТЭК»: производство бензина в России вырастет до 49 млн тонн к 2030 году

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут увеличить производство бензина до 49 млн тонн в 2030 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы АЦ «ТЭК».

В 2024 году выпуск бензина сохранится на уровне 2023 года и составит 45 млн тонн. В 2025 году этот объем вырастет до 48 млн тонн.

Эксперты компании отметили, что программы модернизации НПЗ помогут увеличить выход светлых нефтепродуктов до 72,2% к 2030 году. Кроме того, к этому сроку замедлится увеличение автопарка на традиционном топливе, из-за чего потребуется трансформация АЗС.

23 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевые источники писал, что на фоне завершения ремонтных работ на российских НПЗ местные сырьевые компании увеличили производство бензина лишь на 5%. При этом объемы отгрузки топлива на внутренний рынок к настоящему время отстали от плана на 7,5%.

Ранее заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики (Минэнерго) России Роман Кабаков заявил, что внутренний рынок бензина России в настоящее время не испытывает дефицита. Производство топлива в стране увеличивается по завершении плановых ремонтных работ на местных НПЗ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях