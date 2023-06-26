В России спрогнозировали рост производства бензина до 49 млн тонн

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут увеличить производство бензина до 49 млн тонн в 2030 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы АЦ «ТЭК».

В 2024 году выпуск бензина сохранится на уровне 2023 года и составит 45 млн тонн. В 2025 году этот объем вырастет до 48 млн тонн.

Эксперты компании отметили, что программы модернизации НПЗ помогут увеличить выход светлых нефтепродуктов до 72,2% к 2030 году. Кроме того, к этому сроку замедлится увеличение автопарка на традиционном топливе, из-за чего потребуется трансформация АЗС.

23 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на отраслевые источники писал, что на фоне завершения ремонтных работ на российских НПЗ местные сырьевые компании увеличили производство бензина лишь на 5%. При этом объемы отгрузки топлива на внутренний рынок к настоящему время отстали от плана на 7,5%.

Ранее заместитель директора департамента нефтегазового комплекса Министерства энергетики (Минэнерго) России Роман Кабаков заявил, что внутренний рынок бензина России в настоящее время не испытывает дефицита. Производство топлива в стране увеличивается по завершении плановых ремонтных работ на местных НПЗ.