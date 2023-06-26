Источник назвал дату активизации переговоров по продлению зерновой сделки

Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки, а том числе на высшем уровне, может начаться в июле этого года. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом.

20 июня заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин высказал мнение, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки. При этом дипломат отметил, что Москва не исключает, что будут проводиться новые очные контакты по соглашению.

По словам источника РИА Новости, ситуация вокруг сделки оптимизма не внушает, но при этом есть вероятность, что переговоры активизируются в начале июля.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В последний раз зерновая сделка продлевалась до 18 июля 2023 года.