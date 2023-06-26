На Мосбирже рекордно подорожали валюты

В начале торгового дня 26 июня доллар и евро резко укрепились по отношению к рублю. Первоначально курс доллара достиг отметки 86,77 руб., а евро — 94,8 руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Московской биржи.

Последний раз рубль находился на таком уровне в марте 2022 года. К 7:15 курс доллара скорректировался до 86,24 руб., евро — до 94,17 руб. Ожидалось резкое ослабление российской валюты на фоне событий выходных.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

В субботу, 24 июня, некоторые банки резко повысили курсы обмена валют. Евро продавался в среднем по 100 руб., а доллар — по 90 руб.