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В ЕП рассказали о поставках нефти из России в условиях санкций

Депутат ЕП Синчич: поставки нефти из России в ЕС продолжатся в условиях жестких санкций

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Christophe Gateau/Global Look Press

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что новый санкционный пакет Евросоюза против Российской Федерации не сможет полностью заблокировать поток нефтепродуктов из РФ в ЕС. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его мнению, прекращение поставок российской нефти в Европу не произойдет из-за того, что черный рынок достаточно быстро адаптируется к изменениям.

Евродепутат отметил, что танкеры загружают нефть в море, чтобы обойти рестрикции. Он подчеркнул, что на нефти «не написано, кто ее добыл», поэтому она всегда найдет путь, чтобы попасть на европейский рынок.

Европейский союз в пятницу, 23 июня, разместил новый 11-й пакет антироссийских санкций в официальном журнале ЕС. 

23 июня в Брюсселе объявили об утверждении 11-го пакета санкций в отношении России. Он предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран. Как сообщили в МИД Эстонии, новые ограничения вступили в силу. Европейский союз также задействует механизм борьбы для обхода ранее введенных ограничений.

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Санкции против России
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