Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии допросят топ-менеджеров крупных торговых сетей из-за роста цен на продукты

The Guardian: топ-менеджеров торговых сетей допросят из-за роста цен на продукты в Британии

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Топ-менеджеров четырех крупных торговых сетей в Британии вызвали на допрос, чтобы те ответили по поводу резкого роста цен на некоторые продукты в магазинах. Об этом пишет The Guardian.

На этой неделе депутаты допросят топ-менеджеров четырех крупных супермаркетов по поводу роста стоимости продуктов. В то время как средняя инфляция на продукты питания и безалкогольные напитки выросла на 18,4% за первые пять месяцев 2023 года, цены на мясные продукты и овощи в ряде супермаркетов выросли в два раза.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что британские власти должны вмешаться в ситуацию, чтобы обеспечить наличие продуктов на полках магазинов, которые будут более бюджетными и доступными по цене.

Участники рынка указали на то, что повышение цен на некоторые продукты стало последним доступным средством, так как производственные расходы за последние месяцы серьезно подорожали. При этом представители некоторых торговых сетей добавили, что в некоторых случаях у них получилось расширить ассортимент продуктов и немного снизить цены.

11 июня газета Telegraph писала, что разрушение Каховской ГЭС отрицательно повлияет на цены на продукты в Британии. По словам главного экономиста британского института распределения продуктов питания Джеймса Уолтона, потребители в Британии в ближайшее время смогут прочувствовать на себе рост цен на продукты, так как в мире, вполне вероятно, будет меняться распределение сельхозпродукции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях