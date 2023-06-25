В Германии зафиксировали снижение цен на некоторые продукты

Несмотря на то, что сельское хозяйство в Германии страдает от высоких цен на удобрения и энергию, стоимость зерна резко упала. Однако в секторе свиноводства цены продолжают расти. Об этом пишет издание Der Spiegel, ссылаясь на заявление президента фермерских хозяйств Йоахима Руквида.

«С пшеницей у нас был короткий пик более 350 евро за тонну, теперь цены снова рухнули примерно до 240 евро за тонну. Единственным исключением является сектор свиноводства, который выходит из глубокого кризиса», — отметил Руквид.

По его словам, рост цен на свинину произошел также из-за того, что само производство в стране резко сократилось. Кроме того, уже сейчас можно заметить, что товаров на рынке становится все меньше.

Он добавил, что сейчас расходы на логистику, энергоносители, заработную плату и прочие параметры уже включены в конечную стоимость продуктов, поэтому цены и пошли вверх.

20 июня газета Der Spiegel писала, что жители Германии считают, что реальная инфляция в стране в три раза выше, чем указано в официальной статистике. В публикации объяснили, что ложные ощущения граждан связаны с тем, что они покупают чаще всего определенные для себя товары и ориентируются именно на эти цены. Например, это могут быть продукты, напитки, бензин и прочие товары.