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Россия стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

РИА Новости: Россия вновь стала единственной страной в Европе, где подешевели продукты в мае

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Россия в очередной раз стала единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились по итогам мая. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные расчеты.

Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на рекордные 1,12% в годовом выражении. Годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки наблюдалась в России до мая текущего года всего лишь дважды в истории — в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле текущего года на уровне 0,22%.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрия Вострикова, что снижение цен на продукты в России произошло из-за переориентации путей поставок, расширения расчетов в нацвалютах и роста урожая зерновых.

Он добавил, что текущая высокая продовольственная инфляция в Европе является следствием политики европейского центробанка, который продолжает увеличивать ставку. Также на цены влияют подорожавшие энергоносители.

9 мая депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин заявил, что российские власти следят за изменением цен на социально значимые продукты, однако рост цен неизбежен. Поэтому сейчас стоит обратить внимание на изменение цен на импортное вино, сыр и колбасные изделия.

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