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Saudi Aramco и TotalEnergies запланировали строительство НПЗ в Персидском заливе

Saudi Aramco и TotalEnergies подписали контракт на постройку НПЗ стоимостью $11 млрд

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Maxim Shemetov/Reuters

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и французская TotalEnergies заключили соглашение на $11 млрд, которое включает в себя постройку нового нефтехимического комплекса. Об этом говорится в заявлении Saudi Aramco, опубликованном на сайте организации.

В заявлении отметили, что новый комплекс будет интегрирован в структуру существующего нефтеперерабатывающего завода SATORP, который расположен в промышленной зоне Эль-Джубайль на востоке Саудовской Аравии.

По данным Saudi Aramco, проект станет одной из самых крупных установок, которая сможет осуществлять термический крекинг в смешанной фазе. Планируемый объем производства составляет 1,65 млн тонн этилена в год.

20 марта агентство Reuters сообщило, что Saudi Aramco и немецкая DHL Supply Chain объявили о создании совместного предприятия по закупкам и логистике в Саудовской Аравии. В публикации отметили, что совместное предприятие поначалу будет сосредоточено на Саудовской Аравии с возможным расширением на другие страны.

Ранее стало известно, что Saudi Aramco собирается вложить $7 млрд в создание нового нефтехимического производства в Южной Корее. При этом текущая сумма инвестиций — это лишь часть от суммы в $30 млрд, которые компания собирается вложить в южнокорейские проекты.

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