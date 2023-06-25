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Белый дом призвал Индию присоединиться к «потолку цен» на российскую нефть

Кирби призвал Индию покупать российскую нефть дешевле «потолка цен» Запада

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Tatiana Meel/Reuters

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал Индию покупать российскую нефть дешевле «потолка цен» Запада, сообщает телеканал RT.

«Мы надеемся, что продолжим видеть закупки Индией российской нефти по установленной предельной цене или ниже её, как это происходило прежде», — заявил Кирби.

Он добавил, что Индия имеет возможность сделать собственный выбор в отношении закупок российской нефти.

Ранее исполнительный директор нефтегазовой компании Indian Oil Винод Кумар рассказал, что уже в этом году доля нефти из РФ выросла в 10 раз по сравнению с показателями за два предыдущих года, заняв долю в 20% от нефтяного импортного рынка Индии. По его мнению, к 2024 году доля российского сырья в суммарном объеме индийского нефтяного импорта вырастет на 10% и составит почти треть (30%) всех зарубежных поставок.

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