Маркетплейсы разделились во мнении по поводу возвращения в продажу символики «Вагнера»

На Wildberries вновь появилась в продаже символика ЧВК «Вагнер», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ассортименте аксессуаров в продаже — нашивки, флаги, наклейки и другие товары. В субботу, 24 июня, маркетплейс сообщил об удалении с площадки товаров с символикой ЧВК.

Однако другие маркетплейсы пока не спешат возвращать символику «Вагнера» в продажу — в частности, эти товары скрыты с витрины «по жалобам пользователей».

На маркетплейсе «Яндекс. Маркет» при попытке найти данные товары появляется уведомление об ошибке.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна с техникой и бойцами ЧВК «Вагнер» покинула территорию Ростова-на-Дону.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.