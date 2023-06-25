Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о прогрессе в использовании цифрового рубля

Депутат Аксаков сообщил о переговорах по использованию цифрового рубля во внешних расчетах

close
100%
Depositphotos

Депутат Государственной думы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о переговорах по использованию цифрового рубля во внешних расчетах, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас плотно работаем над цифровым рублем, и у нас есть планы запустить процесс в том числе на внешний рынок. <...> Сейчас идут переговоры о том, чтобы во внешних расчетах активно использовался цифровой рубль», — рассказал Аксаков.

Он отметил, что спокойно относится к падению курса рубля по отношению к доллару и евро, так как он является на данный момент нормальным для нынешней инфляции. В пользу российской экономике идет тот факт, что объем экспорта значительно превосходит уровень импорта.

Ранее стало известно, что более трети россиян (34%) считают, что цифровой рубль поможет защитить средства от хищений с банковских карт.

Кроме того, 9,9% из них считают, что цифровой рубль точно надежнее, чем традиционные деньги, а 24,7% — что он, скорее, надежней.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях