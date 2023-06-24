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В Пекине выступили против появления китайской компании в киевском списке «спонсоров войны»

МИД: Китай выступает против внесения Украиной компании Geely в список «спонсоров войны»

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Китай решительно выступает против того, что Украина внесла китайского производителя автомобилей Geely в перечень международных «спонсоров войны». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

23 июня Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в указанный список Geely в связи с тем, что компания платит налоги в российский бюджет.

«Требуем от украинской стороны немедленно исправить ошибки и устранить негативное влияние», — заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

В мае украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло компанию из США Mondelez International в список международных спонсоров войны. Причиной этому был назван отказ компании покинуть российский рынок. В агентстве подчеркнули, что, платя налоги РФ, компания спонсирует и ее армию. Компания выпускает в России такую продукцию, как печенье TUC, «Юбилейное», OREO, «Медвежонок Барни», и другие.

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