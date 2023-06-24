В РФ заявили о возросших рисках вторичных санкций после ввода 11-го пакета ограничений ЕС

После ввода 11-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России возросли риски попадания третьих стран, помогающих РФ обходить запреты, под действие вторичных санкций. Власти ЕС пошли по пути ликвидации лазеек в уже принятых ограничительных мерах, приводит слова научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергея Шеина «Российская газета».

По его словам, основной целью новых санкций против Москвы является не нанесение экономического ущерба, а возможность продемонстрировать европейскую солидарность в вопросе продолжения ограничительной стратегии. В этом плане у ЕС по-прежнему сохраняются внутренние ресурсы для продолжения выбранного курса.

«Цель 11-го пакета — не нанести какой-либо экономический ущерб, а продемонстрировать, что, во-первых, ЕС имеет возможность продолжать санкционную политику и сохранять европейское единство. Во-вторых, дать сигнал тем странам, которые помогают РФ обходить санкции, что их ждут вторичные санкции», — заключил Шеин.

24 июня издание Politico сообщило, что власти Евросоюза (ЕС), скорее всего, не решатся на применение «нового санкционного оружия», то есть не станут «наказывать» страны, помогающие России уклоняться от санкций. В соответствии с новым механизмом, ЕС может составить список товаров и отдельный список стран, в которые эти категории продукции больше нельзя будет продавать. Однако не все в ЕС, включая Германию, согласны с тем, что это был бы хороший шаг, и настаивают на том, чтобы сделать его крайней мерой.