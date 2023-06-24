В РФ рассказали, как ослабление курса лиры повлияет на стоимость отдыха в Турции

Рекордное ослабление курса лиры к американскому доллару (до отметки выше 25 лир за доллар по состоянию на 23 июня) не повлияет на стоимость отдыха в Турции для граждан России в краткосрочной перспективе. Местные отельеры проводят расчеты в евро, что защищает их от внутренних колебаний курсов валют, приводит слова глава туристического оператора Space Travel Артура Мурадяна ТАСС.

По его словам, девальвация курса турецкой лиры происходила на протяжении последних нескольких лет. С точки зрения ценообразования это обстоятельство никак не повлияло на стоимость отдыха в республике. В среднесрочной перспективе многое будет зависеть от уровня инфляции в Турции.

«Никакого влияния на текущий момент на туристическое ценообразование она (девальвация курса лиры — «Газета.Ru») на этом направлении не окажет. Связано это с тем, что свои расчеты отельеры номинируют в евро, тем самым это защищает их от внутренних колебаний курсов валют. Все зависит от динамики инфляции, которую Турция старается победить: если она продолжит расти, то и себестоимость туров вырастет. Если бы сейчас цены номинировались в лирах, то и отдых мог бы даже подешеветь, но этого пока не происходит», — заключил Мурадян.

9 июня аналитики группы компаний «Слетать.ру» представили статистические данные, согласно которым стоимость отдыха на турецком побережье в 2023 году выросла еще на 30–40%. Одними из главных причин подобной динамики стали: ослабление курса рубля, увеличение времени перелета, а также высокий уровень инфляции в самой Турции.