Перечислены районы Москвы с дефицитом новостроек

Наибольшая нехватка новостроек на рынке недвижимости Москвы наблюдается в трех округах. В их числе Зеленоградский (ЗелАО), Восточный (ВАО) и Юго-Западный (ЮЗАО) административные округа, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В вышеперечисленных столичных округах доля новостроек в суммарном объеме предложения составляет 0,7%; 4,8% и 6,4% соответственно. Так, в ЗелАО в настоящее время в реализации находятся лишь четыре проекта комфорт-класса и всего один — стандарт-класса, уточняется в статье.

«Самый маленький объем новостроек представлен в трех округах Москвы: ЗелАО (0,7%), ВАО (4,8%), и ЮЗАО (6,4%). В ЗелАО в реализации находится четыре проекта комфорт-класса и один проект стандарт-класса <...> В ВАО в продаже находятся два проекта стандарт-класса, 12 проектов комфорт-класса и четыре проекта бизнес-класса <...> В ЮЗАО новостройки представлены в одном проекте стандарт-класса и премиум-класса, трех проектах комфорт-класса и 11 проектах бизнес-класса», — заключается в материале.

20 июня директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец пришел к выводу, что в России сократилась прослойка способных купить жилье. Без ипотеки купить новое жилье могут лишь 5% населения страны, c ипотекой — только 10%.