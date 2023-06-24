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Стала известна вероятность рецессии в США в ближайший год

WSJ: аналитики оценили риск рецессии в США в ближайший год в рекордные 44%

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Kathy Willens/AP

Риски вступления экономики США в состояние рецессии по-прежнему остаются на высоком уровне. Аналитики оценивают подобную вероятность в рекордные 44%, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на результаты собственного опроса.

В текущем году WSJ уже делала подобные опросы. Результаты последнего свидетельствуют о резком росте тревожных настроений отраслевых аналитиков. Например, в апреле они оценивали риски рецессии в США в ближайший год на уровне 28%, а в январе — на отметке 18%, уточняется в материале.

«Экономисты <...> резко повысили вероятность рецессии, теперь она составляет 44% в ближайшие 12 месяцев, уровень, который обычно наблюдается только на грани или во время фактических рецессий <...> До этого экономисты в среднем оценивали вероятность того, что экономика окажется в рецессии в ближайшие 12 месяцев, в 28% в последнем опросе журнала в апреле и в 18% в январе», — говорится в статье.

Главные причины возросших рисков рецессии в США стали сильное инфляционное давление и ужесточение денежно-кредитной политики руководства Федеральной резервной системы (ФРС), заключается в заметке.

24 июня глава Министерства финансов (Минфина) США Джанет Йеллен не согласилась с мнением экономистов и заявила о снижении риска рецессии в стране. В качестве аргументов она привела устойчивое состояние местного рынка труда и постепенное снижение инфляции.

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