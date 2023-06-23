Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Акции российских компаний падают на фоне заявлений Минобороны и Пригожина

Индекс Мосбиржи показал снижение после падения ценных бумаг российских компаний

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Индекс Московской биржи стал снижаться вслед за ценными бумагами крупнейших российских компаний, сообщает РБК.

Как пишут источники, это произошло на фоне сообщений о возбуждении уголовного дела о призыве к военному мятежу.

В Национальном антитеррористическом комитете после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина призвали его прекратить противоправные действия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

До этого Минобороны РФ прокомментировало сообщения, сделанные якобы Пригожиным, о том, что МО нанесло удары по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В министерстве эти сообщения назвали фейковыми.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях