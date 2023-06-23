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В ЕС высказались о переподключении Россельхозбанка к SWIFT ради зерновой сделки

ЕС не рассматривает переподключение Россельхозбанка к SWIFT ради зерновой сделки

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Евросоюз не рассматривает возможность переподключения Россельхозбанка к SWIFT ради зерновой сделки. Об этом ТАСС сообщил источник в миссии одной из европейских стран.

По его словам, Россельхозбанк включен в санкционный список ЕС в ответ на боевые действия на Украине, вопрос об отмене этих санкций не стоит до завершения конфликта.

«Что касается зерновой инициативы ООН, то она должна выполняться без дополнительных условий», — сказал он.

Ранее в МИД России заявили, что сроки зерновой сделки истекут 17 июля, если Россельхозбанк не подключат к SWIFT.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Россия нарушает условия зерновой сделки, при этом не подтверждая намерение Запада выполнять свои обязательства в рамках договоренностей.

По словам Миллера, в настоящее время Россия отказывается пускать суда в один из этих трех портов, через которые с Украины вывозится продовольствие.

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