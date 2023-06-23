ЦБ РФ ужесточает правила регулирования по выдаче необеспеченных кредитов

Центральный Банк России принял решение с 1 сентября повысить надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые ничем не обеспечены. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Отмечается, что под новые надбавки к коэффициентам попадает порядка 82% по кредитным картам и 66% по выдаче кредита наличными.

Ранее сообщалось, что в России банкам запретят получать согласие заемщиков на предоставление дополнительных услуг при кредитовании, используя заранее проставленные отметки, галочки, а также кнопки и другие подобные инструменты. Отмечается, что теперь, согласно изменениям, согласие на все услуги, а также на товары и работы придется оформлять отдельным заявлением. Заемщик должен иметь возможность выразить как согласие, так и несогласие на сопутствующие услуги.

Эксперты указали на важность того, что регулятор хочет законодательно закрепить такие правила. В свою очередь это даст больше полномочий наказывать финорганизации, навязывающие дополнительные услуги к кредитам и займам. Теперь банкам и МФО будет запрещено проставлять в договорах отметки о согласии заемщика на получение допуслуг и прочего.

Подобные банковские услуги могут оформляться только двумя способами. Первый — если их предоставление — это фактическое условие для получения кредита (займа), например, речь идет о страховках. Второй — если клиент согласен приобрести вместе с кредитом любые другие платные услуги и оформит для этого отдельные договоры.