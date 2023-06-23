В ЕС намерены увеличить фонд военной помощи Киеву

Агентство Blommberg сообщило со ссылкой на источники, что Евросоюз намерен увеличить бюджет Европейского фонда мира, который теперь используется для финансирования закупок боеприпасов для ВСУ, на €3,5 млрд или почти в полтора раза.

Сейчас общий размер бюджета фонда составляет €7,9 млрд. В настоящий момент планы по расширению фонда сталкиваются с сопротивлением Венгрии, которая, по данным источников агентства, блокирует планы по выделению большей части активов фонда на помощь Украине.

Средства из Европейского фонда мира используются для возмещения странам-членам ЕС стоимости поставок военной помощи, в первую очередь, боеприпасов, Украине, а также для поддержки других стран.

Сообщается, что подписание документа о расширении бюджета фонда запланировано на 26 июня, когда в Люксембурге состоится заседание министров иностранных дел ЕС.

5 мая совет ЕС утвердил выделение €1 млрд на закупку снарядов для Украины через фонд мира.