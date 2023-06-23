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В ЕС намерены увеличить фонд военной помощи Киеву

Bloomberg: бюджет фонда ЕС по военной помощи Украине будет увеличен на 50%

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Global Look Press

Агентство Blommberg сообщило со ссылкой на источники, что Евросоюз намерен увеличить бюджет Европейского фонда мира, который теперь используется для финансирования закупок боеприпасов для ВСУ, на €3,5 млрд или почти в полтора раза.

Сейчас общий размер бюджета фонда составляет €7,9 млрд. В настоящий момент планы по расширению фонда сталкиваются с сопротивлением Венгрии, которая, по данным источников агентства, блокирует планы по выделению большей части активов фонда на помощь Украине.

Средства из Европейского фонда мира используются для возмещения странам-членам ЕС стоимости поставок военной помощи, в первую очередь, боеприпасов, Украине, а также для поддержки других стран.

Сообщается, что подписание документа о расширении бюджета фонда запланировано на 26 июня, когда в Люксембурге состоится заседание министров иностранных дел ЕС.

5 мая совет ЕС утвердил выделение €1 млрд на закупку снарядов для Украины через фонд мира.

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