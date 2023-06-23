Новый пакет антироссийских санкций ЕС официально вступил в силу

Европейский союз в пятницу, 23 июня, разместил новый 11-й пакет антироссийских санкций в официальном журнале ЕС. Об этом сообщается в опубликованном документе.

Отмечается, что с этого дня он официально вступил в силу.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

23 июня в Брюсселе объявили об утверждении 11-го пакета санкций в отношении России. Он предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран. Как сообщили в МИД Эстонии, новые ограничения вступили в силу. Европейский союз также задействует механизм борьбы для обхода ранее введенных ограничений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».