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В Европе сделали исключение из антироссийских санкций для импорта казахстанской нефти

ЕС ослабил экспортные запреты в отношении России ради техобслуживания нефтепровода КТК

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Руководство Совета Европейского союза приняло решение ослабить экспортные запреты в отношении России для возможности проведения технического обслуживания нефтепровода «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). Это необходимо для сохранения поставок казахстанской нефти, транспортируемой в ЕС через РФ, говорится в заявлении законодательного органа, опубликованном на официальном сайте.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. При этом сам Консорциум не является объектом каких-либо международных санкций. В то же время у его представителей ранее возникали определенные трудности с импортом оборудования, проблему которого приходилось решать в ходе консультаций с ЕС, США и Великобританией.

«Вводятся строгие и очень целенаправленные отступления от существующих запретов на экспорт, чтобы обеспечить техническое обслуживание трубопровода КТК, по которому казахстанская нефть транспортируется в ЕС через Россию», — говорится в пресс-релизе европейского законодательного органа.

Помимо этого Совет ЕС также продлил исключение из действий потолка цен на нефть для сахалинской нефти, поступающей в Японию, до конца марта 2024 года, заключается в документе.

23 июня Совет Евросоюза существенно усилил давление в вопросе транспортировки российской нефти, расширив действующие ограничения в 11-м пакете санкций. Под новые ограничения попадут зарубежные суда, которые отключают собственную систему навигационного слежения при транспортировке российской нефти для обхода санкций Евросоюза (ЕС) и стран «Большой семерки» (G7).

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