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В Кремле не стали комментировать новый пакет санкций ЕС

Песков не прокомментировал 11-й пакет санкций ЕС против России, призвав дождаться деталей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами не стал комментировать 11-й пакет санкций Европейского союза против РФ, призвав дождаться деталей новых ограничений.

«Детально разве был опубликован? Некоторые появлялись. Давайте дождемся, ознакомимся и будем судить», — сказал представитель Кремля.

23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. Они были расширены в отношении российских СМИ — туда дополнительно внесли пять телеканалов, среди которых «Царьград». Также были введены ограничения против 87 компаний, поддерживающих РФ.

В новом пакете санкций ЕС обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались ресурсы из России.

Также сообщалось, что Евросоюз расширил запрет на экспорт в Россию материалов и технологий, которые могут использоваться в военно-промышленном комплексе.

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