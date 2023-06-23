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Евросоюз перестанет впускать подозреваемые в перевозке российской нефти танкеры

Совет ЕС: доступ в порты для танкеров, перевозящих российскую нефть, будет закрыт

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Emrah Gurel/AP

Власти Евросоюза (ЕС) существенно усилили давление в вопросе транспортировки российской нефти, расширив действующие ограничения в 11-м пакете санкций. Так, доступ в европейские порты будет закрыт для танкеров, которые занимаются перевозкой данного вида сырья из РФ, говорится в заявлении Совета Евросоюза (СЕ), опубликованном на официальном сайте.

Кроме того, согласно нововведениям, Россия больше не сможет экспортировать сырую нефть по северной ветке трубопровода «Дружба» для Германии и Польши. Под ограничения также попадут зарубежные суда, которые отключают собственную систему навигационного слежения при транспортировке российской нефти для обхода санкций Евросоюза (ЕС) и стран «Большой семерки» (G7), уточняется в пресс-релизе.

«[Вводится] запрет на доступ в порты ЕС для судов, которые манипулируют или отключают свою систему навигационного слежения при транспортировке российской нефти в соответствии с санкциями на импорт нефти или предельными ценами G7 <...> прекращение возможности импорта российской нефти по трубопроводу (по северной ветке — «Газета.Ru») для Германии и Польши», — заключили в Совете ЕС.

23 июня власти Евросоюза (ЕС) ввели 11-й пакет санкций против России. В частности, ЕС обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались ресурсы из РФ. Кроме того, под новые ограничения попали 87 компаний, поддерживающих Россию, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в РФ, пять российских телеканалов и другие.

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