ЕС в 11-м пакете санкций ввел запрет на сталь и железо из РФ

Европейский союз обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались ресурсы из России. Об этом говорится в публикации ЕС об 11-пакете санкций против РФ.

Ранее 23 июня стало известно, что Евросоюз утвердил новый, 11-й по счету пакет санкций против России.

«Импортеры попадающих под санкции товаров из железа и стали, произведенных в третьих странах, должны будут доказать, что используемые ресурсы не поступают из России», — говорится в пресс-релизе Европейской комиссии

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.