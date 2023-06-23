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ЕС в 11-м пакете санкций ввел запрет на сталь и железо из РФ

ЕС обязал поставщиков стали и железа доказывать, что ресурсы из РФ не использовались

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Европейский союз обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались ресурсы из России. Об этом говорится в публикации ЕС об 11-пакете санкций против РФ.

Ранее 23 июня стало известно, что Евросоюз утвердил новый, 11-й по счету пакет санкций против России.

«Импортеры попадающих под санкции товаров из железа и стали, произведенных в третьих странах, должны будут доказать, что используемые ресурсы не поступают из России», — говорится в пресс-релизе Европейской комиссии

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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