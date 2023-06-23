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Евросоюз расширил запрет на экспорт оборонных технологий в Россию

Евросоюз расширил запрет на экспорт технологий военно-промышленного комплекса в РФ

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Octav Ganea/Inquam Photos/Reuters

Евросоюз расширил запрет на экспорт в Россию материалов и технологий, которые могут использоваться в военно-промышленном комплексе. Об этом говорится в пресс-релизе Евросовета.

«Запрещается экспорт 15 технологических изделий, найденных в зоне боевых действий на Украине, или оборудования, необходимого для производства подобных изделий», — говорится в сообщении.

23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России. Санкции были введены против 87 компаний, поддерживающих Россию.

Новые ограничения коснулись также зарубежных компаний, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить санкционные ограничения.

До этого сообщалось, что в санкционном пакете были сделаны исключения для обеспечения поставок в Венгрию товаров, необходимых для обслуживания метрополитена Будапешта.

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Санкции против России
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