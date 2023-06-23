Генпрокуратура проверит энерготарифы в регионах

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, не включают ли энергосбытовые компании в российских регионах необоснованные расходы в собственные тарифы. Это поручение генпрокурор России дал во время личного приема граждан в Оренбурге, передает корреспондент РИА Новости.

«Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще по тарифам энергосбытовых компаний. Нужно, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф», — сказал он.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование обстоятельств атак беспилотных летательных аппаратов в Москве. Он отмечал, что прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в столице и на территории Подмосковья.

До этого Игорь Краснов заявлял, что в регионах завершаются масштабные проверки по готовности оказать противодействие террористической угрозе.