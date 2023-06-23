Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура проверит энерготарифы в регионах

Краснов поручил проверить энерготарифы в регионах на включение необоснованных расходов

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить, не включают ли энергосбытовые компании в российских регионах необоснованные расходы в собственные тарифы. Это поручение генпрокурор России дал во время личного приема граждан в Оренбурге, передает корреспондент РИА Новости.

«Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще по тарифам энергосбытовых компаний. Нужно, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф», — сказал он.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование обстоятельств атак беспилотных летательных аппаратов в Москве. Он отмечал, что прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в столице и на территории Подмосковья.

До этого Игорь Краснов заявлял, что в регионах завершаются масштабные проверки по готовности оказать противодействие террористической угрозе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях