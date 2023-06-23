В ЕС частично запретили импорт нефти по «Дружбе»

В рамках 11-го пакета санкций Евросоюз запретил импорт нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщаетcя на сайте Европейского совета.

При этом импорт нефти из Казахстана по этой ветке продолжится.

«Исчезла возможность импорта российской нефти по трубопроводу [«Дружба»] в Германию и Польшу», — сообщает пресс-служба Европейского союза.

Ранее в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что основой 11-го пакета санкций Евросоюза против Российской Федерации прекращает действие исключений для Германии и Польши в вопросе поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Также 11-й пакет санкций предполагает включение еще 87 организаций в санкционные списки как поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.