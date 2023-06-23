ЕС ввел санкции против четырех организаций из Ирана за помощь России

Евросоюз в 11-м пакете санкций против России ввел ограничения в отношении четырех компаний из Ирана за возможную поставку РФ беспилотников из этой страны.

«В список входят четыре иранских предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты (дроны) и поставляющие их в Россию...» — говорится в сообщении.

23 июня Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России за ее действия на Украине.

В рамках 11-го пакета санкций Евросоюз запретил импорт нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба».

Санкции также были расширены в отношении российских СМИ — туда дополнительно внесли пять телеканалов, среди которых «Царьград».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз сделает 14 исключений из 11-го пакета санкций против России для обеспечения поставок в Венгрию товаров, необходимых для обслуживания метрополитена Будапешта.