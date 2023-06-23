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Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России и внес туда пять российских каналов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении совета ЕС.

Санкции были расширены в отношении российских СМИ — туда дополнительно внесли пять телеканалов, среди которых «Царьград».

Также были введены санкции против 87 компаний, поддерживающих Россию.

«ЕС распространил запрет на перевозку грузов в ЕС автомобильным транспортом на прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в России, в том числе при перевозке грузовыми автомобилями, зарегистрированными за пределами России», — подчеркивается в сообщении.

Также были ограничены возможности РФ в транспортировке нефти путем перекачки ее с судна на судно в открытом море.

Временная отсрочка, предоставленная Германии и Польше в отношении поставок сырой нефти из России по северному участку нефтепровода «Дружба», прекращается. Но транзит нефти из третьих стран, например Казахстана, не запрещен.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз сделает 14 исключений из 11-го пакета санкций против России для обеспечения поставок в Венгрию товаров, необходимых для обслуживания метрополитена Будапешта.

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Санкции против России
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