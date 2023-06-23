Стало известно, как западные страны могут повлиять на торговлю России и Китая

Наращиванию двустороннего товарооборота между Россией и Китаем могут помешать вторичные санкции со стороны западных стран. Кроме того, на ситуацию также оказывает влияние резкое увеличение торгового дефицита КНР, сообщает РБК со ссылкой на совместный доклад аналитиков Российского совета по международным делам, Института Китая и современной Азии РАН и Института международных исследований Фуданьского университета в Шанхае.

По итогам прошлого года размер торгового дефицита (отрицательная разница между стоимостью экспорта и стоимостью импорта всех товаров и услуг) Китая увеличился почти в четыре раза. За 12 месяцев этот показатель вырос с $11–12 млрд до $38 млрд, или до 20% от общего объема двусторонней торговли с РФ ($190,2 млрд). Кроме того, препятствованию наращивания товарооборота с КНР и сама Россия — с помощью увеличения экспортных пошлин и ограничение объемов экспорта, уточняется в статье.

«Весной 2022 года многие аналитики полагали, что развитие торговли и инвестиционного сотрудничества между двумя странами остановилось, а китайские власти и бизнес не решаются вступать в долгосрочные инвестиционные или торговые контракты, опасаясь вторичных санкций», — заключается в материале.

23 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ заняла седьмое место в списке торговых партнеров Китая по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года. Объемы двустороннего товарооборота составили $52 млрд. Таким образом, за этот промежуток времени России поднялась на три строчки — в конце 2022-го РФ находилась на десятом месте.