Мишустин разрешил передавать Минобороны и МЧС конфискованные товары

Правительство России утвердило порядок передачи конфискованных товаров легкой промышленности Министерству обороны и МЧС на гуманитарные и другие цели. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Речь идет об обуви, одежде, а также изделиях из текстиля, которые были получены Росимуществом в рамках дел об административных правонарушениях. Эти товары не будут ликвидироваться, но при необходимости будут безвозмездно переданы МЧС и Министерству обороны Российской Федерации, а затем применяться по их прямому назначению.

Росимущество оповестит ведомства о наличие конфиската, министерства в свою очередь должны в течение 15 дней направить согласие на получение товаров.

Закон, который позволяет передавать конфискованные товары на нужды Минобороны и гуманитарные цели МЧС, был подписан президентом России Владимиром Путиным 13 июня.