Украинский «Нафтогаз» работает над получением в США компенсаций от РФ

Пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» сообщила в Telegram-канале, что руководство компании добивается в США взыскания с России $5 млрд компенсаций за имущество в Крыму.

По данным пресс-службы, «Нафтогаз Украины» и еще пять компаний группы «Нафтогаз» подали ходатайство в окружной суд США округа Колумбия, чтобы добиться подтверждения апрельского решения арбитражного трибунала в Гааге, обязавшего РФ $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество «Нафтогаза» в Крыму».

В компании намерены добиться принудительного исполнения решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.

«Мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях», — подчеркнули в компании.

13 апреля глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал решение суда в Гааге о взыскании средств в пользу «Нафтогаза» политизированным и направленным на «легитимизацию разграбления российских активов» за рубежом.