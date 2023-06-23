Еще одна западная компания значительно сократила свои активы на рынке России

Руководство шведского телекоммуникационного концерна 17 в декабре 2022 года приняло решение расторгнуть договор аренды большей части главного офиса, расположенного в Москве. Соглашение прекратило действие 31 марта 2023, до конца текущего года в компании также планируют сократить оставшихся сотрудников в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные отчетности российского юридического лица западной фирмы.

Офис Ericsson находится на северо-западе российской столицы, на Ленинградском шоссе. Суммарная площадь помещений, срок действия аренды которых заканчивался в середине февраля 2029 года, составляет 4 тыс. 675 квадратных метров. Соглашение о расторжении арендного договора включает в себя выплату компенсации арендодателю, уточняется в статье.

«Общество (местное юрлицо концерна — «Газета.Ru») подписало 1 декабря 2022 года соглашение о расторжении договора аренды большей части офиса с 31 марта 2023 года с выплатой компенсации арендодателю», — заключается в материале.

17 декабря издание ComNews сообщило, что шведская компания Ericsson договорилась о продаже собственного бизнеса по поддержке клиентов в России ООО «Сонерик», созданному в ноябре 2022 года. Главной причиной подобного решения стали международные санкции в отношении РФ.