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Альфа-Банк разыграет миллион рублей на оплату ЖКУ на 10 лет

Альфа-Банк запустил новую акцию с главным призом в миллион рублей

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Альфа-Банк запускает акцию, все участники которой получат призы, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, в Альфа-Банке подчеркнули, что главный победитель получит сразу 1 млн рублей на оплату ЖКУ. В компании уточнили, что этих средств хватит на оплату 10 лет коммунальных услуг.

«Для участия достаточно оплатить коммунальные услуги через приложение или Альфа-Онлайн до 15 июля», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в участники акции смогут получить и другие призы. Так, кроме главного приза в 1 млн рублей, можно получить Яндекс станцию, подписку на онлайн-кинотеатр «Иви» или 1000 рублей.

В Альфа-Банке рассказали, что выше шанс на главный приз будут иметь те участники, которые оплатили больше платежей.

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