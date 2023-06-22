Китай смог серьезно сократить зависимость от доллара

Китай смог серьезно уменьшить свою зависимость от американского доллара. Однако до окончательного избавления от этой валюты еще далеко. Об этом РИА Новости заявил приглашенный ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу.

«В настоящее время доллар и евро находятся на стадии оттока после повышения процентных ставок, что привело к ограничению ликвидности этих валют во многих странах. Это побудило многие страны начать использовать расчеты в местной валюте», — отметил Юнцзу.

По его словам зависимость Китая от доллара постепенно снижается, так как государство все чаще проводит сделки в юанях. Однако о полном избавлении от господства этой валюты во внешних торговых операциях еще рано говорить, так как его доля в международной системе достаточно высока.

Он добавил, что также стоит учитывать тот факт, что доля юаня в мировых торговых операциях находится на низком уровне. Поэтому, вполне вероятно, что в краткосрочной перспективе сложившаяся ситуация никак не поменяется.

В начале мая газета China Daily писала, что отказ Китая от проведения внешнеторговых расчетов в американских долларах может привести к серьезным экономическим последствиям для США. Этот сценарий рискует стать предпосылкой для возможной потери Штатами ведущей роли в формирующемся мировом торговом порядке.