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Китай смог серьезно сократить зависимость от доллара

Аналитик Юнцзу: Китаю удалось значительно снизить зависимость от доллара

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Depositphotos

Китай смог серьезно уменьшить свою зависимость от американского доллара. Однако до окончательного избавления от этой валюты еще далеко. Об этом РИА Новости заявил приглашенный ученый из Йельского университета в США Бянь Юнцзу.

«В настоящее время доллар и евро находятся на стадии оттока после повышения процентных ставок, что привело к ограничению ликвидности этих валют во многих странах. Это побудило многие страны начать использовать расчеты в местной валюте», — отметил Юнцзу.

По его словам зависимость Китая от доллара постепенно снижается, так как государство все чаще проводит сделки в юанях. Однако о полном избавлении от господства этой валюты во внешних торговых операциях еще рано говорить, так как его доля в международной системе достаточно высока.

Он добавил, что также стоит учитывать тот факт, что доля юаня в мировых торговых операциях находится на низком уровне. Поэтому, вполне вероятно, что в краткосрочной перспективе сложившаяся ситуация никак не поменяется.

В начале мая газета China Daily писала, что отказ Китая от проведения внешнеторговых расчетов в американских долларах может привести к серьезным экономическим последствиям для США. Этот сценарий рискует стать предпосылкой для возможной потери Штатами ведущей роли в формирующемся мировом торговом порядке.

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