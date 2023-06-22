Еврокомиссия раскрыла объем помощи Украине и средств на нужды ВСУ

Евросоюз выделил Украине €70 млрд с начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ, передает ТАСС со ссылкой на Еврокомиссию.

Из этих средств €17 млрд распределили между странами ЕС как «меры поддержки для украинских беженцев», €9 млрд Украина еще не получила.

«Общий объем помощи Украине и украинцам <...>, чтобы удовлетворить потребности украинских беженцев, бегущих от войны, составил €70 млрд», — говорится в сообщении.

Таким образом, Украине уже было выделено €53 млрд: €7,8 млрд прямой помощи от стран ЕС, куда входят гуманитарные средства, кредиты и т.д., €30 млрд финансирования по линии ЕС, в частности программы макрофинансовой, бюджетной и экстренной помощи, а также €15 млрд на поставки оружия Киеву из фонда Европейского фонда мира и на двусторонней основе от стран ЕС.

В начале июня Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд, куда войдет полустационарный ЗРК HAWK, беспилотные системы Puma, предназначенные для ведения наблюдения, а также боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.