Стало известно о росте ключевой ставки в Британии

Банк Англии решил поднять ключевой ставки на 0,5 п. п. — до 5% годовых. При этом на таком высоком уровне в последний раз она была во время мирового кризиса в 2008 году. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике поддержал большинством голосов поднятие ключевой ставки на 0,5 п. п. — до 5% годовых, отметили в сообщении.

На решении комитета повлиял рост инфляции, который оказался выше прогнозов британского регулятора. Так, в мае инфляция была на уровне 8,7%, в то время как по прогнозам она ожидалась в районе 8,4%.

В ЦБ добавили, что комитет по денежно-кредитной политике будет внимательно следить за уровнем инфляции в стране. Если же инфляционное давление будет нарастать, то кредитно-денежная политика регулятора будет ужесточаться.

18 июня агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные британского аналитического центра Resolution Foundation (RF) сообщило, что внутренний рынок жилищного кредитования Великобритании столкнется с историческим ипотечным кризисом в следующем году. Это будет обусловлено стремительным ростом ежегодных платежей по данному виду займов — в среднем на £2,9 тыс., или более чем на $3,7 тыс.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие прогнозы отраслевых участников сообщило, что ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии вкупе с повышением уровня ключевой ставки до 6% годовых приведет к негативным последствиям для экономики Великобритании. Речь идет о риске рецессии и массовых увольнений работников предприятий и компаний королевства.