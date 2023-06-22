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Россияне назвали цифровой рубль надежным способом защиты средств

Webbankir: 34% россиян посчитали, что цифровой рубль защитит средства от хищений с карт

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Depositphotos

Более трети россиян (34%) считают, что цифровой рубль поможет защитить средства от хищений с банковских карт. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на данные опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

34,6% опрошенных верят в более совершенную защиту новой валюты. 9,9% из них считают, что цифровой рубль точно надежнее, чем традиционные деньги, а 24,7% — что он, скорее, надежней. При этом 52,3% россиян считают, что новому финансовому инструменту не стоит доверять. Причем 13,1% опрошенных уверены в том, что защита цифрового рубля не будет лучше.

По данным опроса, 55,5% россиян заявили о том, что они или близкие пострадали от взлома или хищения средств хотя бы один раз.

24 мая глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект об использовании цифрового рубля примут в первом чтении в июне. Аксаков рассказал, что в работе находятся четыре законопроекта по криптовалюте, «они в высокой стадии рассмотрения в первом чтении» и по ним проводятся последние досогласования.

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