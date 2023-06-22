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Минфин Украины раскрыл объем финансовой помощи от партнеров в 2023 году

Минфин Украины: общий объем внешнего финансирования в 2023 году составил $19,9 млрд

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РИА Новости

Министерство финансов Украины сообщило в своем Telegram-канале, что страна с начала 2023 года получила почти $20 млрд финансовой помощи от своих партнеров.

«Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 19,9 млрд долларов США», — говорится в сообщении.

Крупнейшими источниками в этом году Минфин назвал макрофинансовую помощь от Евросоюза — $8,1 млрд, облигации внутреннего государственного займа — $7,8 млрд, гранты от США — $6 млрд.

22 июня стало известно, что власти Евросоюза намерены предоставить Украине новый многомиллиардный пакет помощи. Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что страны ЕС намерены выделить Киеву пакет финансовой помощи на €50 млрд.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании благодаря плану финансовой помощи.

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