Американский производитель одежды Gap так и не покинул российский рынок

Американский производитель одежды Gap не только не покинул российский рынок, но и продает у себя вещи турецких брендов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник на рынке.

«Gap ничего не продавал, они вывезли остатки из России в Турцию и там их продают, а к нам завели новые турецкие бренды. Собственник остался прежним, однако компания оставила не все магазины — часть освободила», — отметил собеседник агентства.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что американский бренд мог избавиться от неэффективных магазинов, а дальнейшее присутствие на рынке поддерживается за счет других марок одежды.

Кроме того, между Россией и Турцией хорошо налажена логистика. Поэтому, вполне вероятно, именно ее могли выбрать в качестве торгового партнера.

В ноябре прошлого года газета «Известия» со ссылкой на источники писала, что один из крупнейших американских ретейлеров одежды Gap решил полностью уйти из России и закрыть все магазины. По словам участников рынка, у магазинов Gap уже были проблемы до начала спецоперации, так как эта марка непопулярна в России. Он считает, что такой исход событий особо не расстроит покупателей.